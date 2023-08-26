Уоррен – о поединке Усик – Дюбуа: «Победитель будет драться с Фьюри в начале следующего года»

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что победитель боя Усик – Дюбуа подерется с Фьюри.

«Усик и Дюбуа не будут проводить реванш, потому что это обязательная защита титула. Кто победит, тот и бросит вызов Фьюри в объединительном бою. В независимости от результата, объединительный поединок состоится в начале следующего года», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

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