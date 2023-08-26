Уоррен – о поединке Усик – Дюбуа: «Победитель будет драться с Фьюри в начале следующего года»
Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что победитель боя Усик – Дюбуа подерется с Фьюри.
«Усик и Дюбуа не будут проводить реванш, потому что это обязательная защита титула. Кто победит, тот и бросит вызов Фьюри в объединительном бою. В независимости от результата, объединительный поединок состоится в начале следующего года», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
Даниэль Дюбуа: «Усик – крузервейт. Я просто должен попасть по его маленькой голове»
Усик уволил первого тренера одним сообщением, а теперь тот готовит Дюбуа и обещает быстрый нокаут
ибо не выйдет, а даже если и выйдет не упадет