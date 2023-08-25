Даниэль Дюбуа: «Усик – крузервейт. Я просто должен попасть по его маленькой голове»

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа рассказал о плане на бой с Александром Усиком.

«Он любит двигаться, поэтому мне нужно забрать у него пространство. Это главное. Да, он левша, но это ничего не меняет. Буду бить его по голове – она ведь не станет левшой, правда?

Нужно быть агрессивным. Обрушить на него все, над чем мы работали в тренировочном лагере. Я просто должен попасть по его маленькой голове. Он крузервейт, это будет несложно», – сказал боксер Даниэль Дюбуа.

Поединок между Дюбуа и Усиком за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится 26 августа.

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2 комментария

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S.Laposter
интересно каким будет план, если не получится просто рубить.
в любом случае надеемся на интересный бой
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Павел павел
по голове или головке?) на второе у него и вся надежда помоему
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