Даниэль Дюбуа: «Усик – крузервейт. Я просто должен попасть по его маленькой голове»

Даниэль Дюбуа рассказал о плане на бой с Александром Усиком.

«Он любит двигаться, поэтому мне нужно забрать у него пространство. Это главное. Да, он левша, но это ничего не меняет. Буду бить его по голове – она ведь не станет левшой, правда?

Нужно быть агрессивным. Обрушить на него все, над чем мы работали в тренировочном лагере. Я просто должен попасть по его маленькой голове. Он крузервейт, это будет несложно», – сказал боксер .

Поединок между Дюбуа и за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится 26 августа.

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