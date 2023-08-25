Усик оказался легче Дюбуа перед боем во Вроцлаве

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Во Вроцлаве (Польша) состоялась церемония взвешивания, в которой приняли участие Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Усик показал на весах 100,2 кг. Вес Дюбуа – 105,8 кг. Оба спортсмена уложились в лимит дивизиона.

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится 26 августа.

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