Взвешивание перед UFC Fight Night 225: Холлоуэй и Корейский Зомби показали одинаковый вес

Теги UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй Энтони Смит Гига Чикадзе Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

В Каланге (Сингапур) завершилась церемония взвешивания перед UFC Fight Night 225.

В главном событии турнира пройдет поединок в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Корейским Зомби.

Результаты взвешивания:

Макс Холлоуэй (66,2 кг) – Корейский Зомби (66,2 кг)

Энтони Смит (93,2 кг) – Райан Спэнн (93 кг)

Гига Чикадзе (66,2 кг) – Алекс Касерес (66 кг)

Ринья Накамура (61,2 кг) – Ферни Гарсия (61,5 кг)

Эрин Блэнчфилд (57 кг) – Тайла Сантос (56,5 кг)

Джуниор Тафа (115,7 кг) – Паркер Портер (116,1 кг)

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