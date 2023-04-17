Корейский Зомби: «Макс Холлоуэй хочет подраться со мной? Легко»
Корейский зомби принял вызов Макса Холлоуэйя.
«Макс Холлоуэй хочет подраться со мной? Легко. В любое время и в любом месте. Давай сделаем это, дружище», – сказал бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе Чан Сон Юнг.
Напомним, что Чан Сон Юнг, известный по прозвищу Корейский Зомби, провел последний бой в апреле 2022 года, где уступил нокаутом Александру Волкановски.
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