Мендоса – о бое с Цзю: «Вы можете ждать взрывов и грандиозных фейерверков»

Брайан Мендоса пообещал устроить яркое выступление в бою с Тимом Цзю.

«Вы определенно можете ждать взрывного выступления и фейерверков, грандиозных фейерверков. Я работаю усреднее, чем кто-либо другой в мире», – сказал временный чемпион WBC в первом среднем весе Брайан Мендоса.

Официально: Тим Цзю подерется с Брайаном Мендосой 15 октября

Цзю – о бое с Мендосой: «Я не недооцениваю его, он на подъеме и дерется без страха»