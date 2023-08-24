Мендоса – о бое с Цзю: «Вы можете ждать взрывов и грандиозных фейерверков»

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Брайан Мендоса пообещал устроить яркое выступление в бою с Тимом Цзю.

«Вы определенно можете ждать взрывного выступления и фейерверков, грандиозных фейерверков. Я работаю усреднее, чем кто-либо другой в мире», – сказал временный чемпион WBC в первом среднем весе Брайан Мендоса.

Официально: Тим Цзю подерется с Брайаном Мендосой 15 октября

Цзю – о бое с Мендосой: «Я не недооцениваю его, он на подъеме и дерется без страха»

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