Чарло – о возможном бое с Цзю: «Мой стиль заставит его выглядеть иначе»

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе Джермелл Чарло отреагировал на победу Тима Цзю в поединке за временный титул WBO.

Цзю нокаутировал и стал претендентом на звание абсолютного чемпиона мира.

«Он впечатлил меня. Он сделал то, что должен был сделать дома. Кажется, он был немного предсказуемым, но мои движение, стиль и сила заставят его выглядеть иначе.

Когда я приведу в порядок свою левую руку и вернусь к тренировкам, запомните мои слова. Это сработает.

Это именно то, что я ожидал. Он идет вперед, но не так быстро. Он, конечно, силен, но разве не все мы сильны? Я совсем другой зверь, нежели Тони», – сказал Чарло.

Видео нокаута в бое Цзю – Харрисон

Харрисон – о бое с Цзю: «Победил сильнейший, никаких оправданий»