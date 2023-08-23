Александр Усик: «Мне 36, но для меня все только начинается»

Теги Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик не считает нынешний этап карьеры заключительным.

«Нет, это не финальная точка. Мне 36, это лишь начало. Я занимаюсь боксом с 15 лет, но сейчас все только начинается.

Но я осознаю, что мне осталось не так много лет в спорте. Не хочу задерживаться», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

26 августа Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа. Бой состоится в Польше.

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4 комментария

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человек умелый
Ну это хорошо, что не теряет оптимизма
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AVKU
Многим ветеранам так кажется. Больше опыта, лучше тренировки, правильное питание. Но возраст и полученный ущерб всё равно своё скажут.
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Люблю Марго Робби
Надеюсь не только в спорте тебе осталось не так много лет
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