Александр Усик: «Мне 36, но для меня все только начинается»

Александр Усик не считает нынешний этап карьеры заключительным.

«Нет, это не финальная точка. Мне 36, это лишь начало. Я занимаюсь боксом с 15 лет, но сейчас все только начинается.

Но я осознаю, что мне осталось не так много лет в спорте. Не хочу задерживаться», – сказал чемпион мира по боксу .

26 августа Усик проведет поединок с . Бой состоится в Польше.

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