Александр Усик: «Мне 36, но для меня все только начинается»
Александр Усик не считает нынешний этап карьеры заключительным.
«Нет, это не финальная точка. Мне 36, это лишь начало. Я занимаюсь боксом с 15 лет, но сейчас все только начинается.
Но я осознаю, что мне осталось не так много лет в спорте. Не хочу задерживаться», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
26 августа Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа. Бой состоится в Польше.
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