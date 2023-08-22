Документальный сериал об ММА с участием Федора, Шлеменко и Исмаилова выйдет 22 сентября

Теги Федор Емельяненко Александр Шлеменко Иван Штырков Магомед Исмаилов Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Wink выпустит документальный сериал о смешанных единоборствах в России.

Участниками проекта стали бывший чемпион Pride Федор Емельяненко, действующий чемпион ONE FC Анатолий Малыхин, бойцы российских промоушенов Магомед Исмаилов, Иван Штырков и Александр Шлеменко.

Первая серия выйдет 22 сериала на сервисе Wink.

Федор уходит из Союза MMA: что об этом известно? И правда ли, что он зарабатывал через компанию жены?

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1 комментарий

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ральф шумахер
,,Возвращение живых мертвецов и Док Допинг,, будет называться?
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