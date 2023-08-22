Документальный сериал об ММА с участием Федора, Шлеменко и Исмаилова выйдет 22 сентября
Wink выпустит документальный сериал о смешанных единоборствах в России.
Участниками проекта стали бывший чемпион Pride Федор Емельяненко, действующий чемпион ONE FC Анатолий Малыхин, бойцы российских промоушенов Магомед Исмаилов, Иван Штырков и Александр Шлеменко.
Первая серия выйдет 22 сериала на сервисе Wink.
Федор уходит из Союза MMA: что об этом известно? И правда ли, что он зарабатывал через компанию жены?
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