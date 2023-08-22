Ерохин – об угрозах Дивничу из-за мечети: «Зачем мусульмане это делали, если они верующие?»

Константин Ерохин высказался об угрозах в адрес Максима Дивнича со стороны мусульман.

«Я человек мира, верую в бога, но не религиозный человек и не понимаю, зачем ссориться из-за религии.

Есть бог, он один, давайте друг друга поддерживать. Стройте церкви, стройте мечети. Можно вообще все застроить мечетями. Почему нет? Только изменятся ли люди?

Мы церкви и мечети строим, а люди как были агрессивные, злые, завистливые – так и остались. Это ничего не меняет. Человек должен себя изменить, прежде чем идти в церковь.

Мусульмане, которые угрожали , если они верующие, зачем они это делают? Убить, наказать… Это же неправильно с точки зрения любой религии. Я этого не понимаю.», – сказал боец Hardcore Константин Ерохин.

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