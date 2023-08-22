Ерохин – об угрозах Дивничу из-за мечети: «Зачем мусульмане это делали, если они верующие?»

Теги происшествия Константин Ерохин Максим Дивнич Hardcore FC Бокс/MMA/UFC

Константин Ерохин высказался об угрозах в адрес Максима Дивнича со стороны мусульман.

«Я человек мира, верую в бога, но не религиозный человек и не понимаю, зачем ссориться из-за религии.

Есть бог, он один, давайте друг друга поддерживать. Стройте церкви, стройте мечети. Можно вообще все застроить мечетями. Почему нет? Только изменятся ли люди?

Мы церкви и мечети строим, а люди как были агрессивные, злые, завистливые – так и остались. Это ничего не меняет. Человек должен себя изменить, прежде чем идти в церковь.

Мусульмане, которые угрожали Дивничу, если они верующие, зачем они это делают? Убить, наказать… Это же неправильно с точки зрения любой религии. Я этого не понимаю.», – сказал боец Hardcore Константин Ерохин.

Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают

«Федор против Тайсона? Он бы еще 70-летнего вызвал». Интервью с экс-бойцом UFC – про кулачку, Хабиба и строительство мечетей

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Ответ vmnrjktbsb
Ислам не может быть мирным-это аксиома
точно! А откуда инфа?
Крестовые походы это тоже знак мира был, чисто так с пацанами решили прогуляться. жгли людей на кострах во имя мирной жизни.
все это одно и тоже, просто можно рассматривать с разных сторон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Т.
Ответ vmnrjktbsb
Ислам не может быть мирным-это аксиома
Любая религия не может быть мирной. Даже родное православие показала свою истинную сущность в период СВО.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vmnrjktbsb
Ислам не может быть мирным-это аксиома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий