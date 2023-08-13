UFC пожертвовал миллион долларов на помощь пострадавшим от пожаров на Гавайях
Дана Уайт организовал продажу футболок, доходы от которых пойдут на благотворительность.
«Мы жертвуем миллион долларов на помощь пострадавшим на Гавайях, а также 100 процентов от выручки, полученной от продаж футболок. Поддержите Гавайи», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что в начале августа на гавайском острове Мауи начались лесные пожары, жертвами которых стали 89 человек, сотни людей пропали без вести.
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