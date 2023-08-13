UFC пожертвовал миллион долларов на помощь пострадавшим от пожаров на Гавайях

Теги происшествия UFC Дана Уайт Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт организовал продажу футболок, доходы от которых пойдут на благотворительность.

«Мы жертвуем миллион долларов на помощь пострадавшим на Гавайях, а также 100 процентов от выручки, полученной от продаж футболок. Поддержите Гавайи», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в начале августа на гавайском острове Мауи начались лесные пожары, жертвами которых стали 89 человек, сотни людей пропали без вести.

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