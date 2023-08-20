Артем Резников о победе О’Мелли: «Я не давал ему шансов, но наш спорт непредсказуем»

Казахстанский боец АСА Артем Резников отреагировал на сенсационную победу Шона О’Мелли в бою со Стерлингом:

Артем Резников: «Наш спорт очень непредсказуем. Вроде бы есть уверенный фаворит и тут на тебе, один удар решил ход поединка. Шону О’Мелли в этом бою я, практически, не давал шансов. Не понимал, за счет чего он сможет победить»

«Сахарок» выиграл нокаутом во втором раунде.

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