Бонусы UFC 292: О’Мэлли и Чжан получили по $50 тысяч за лучшее выступление

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Вэйли Чжан UFC 292 Бокс/MMA/UFC

В Бостоне (Массачусетс) завершился турнир UFC 292, в главном карде которого прошли два титульных боя: Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал чемпионом в легчайшем весе, а Вэйли Чжан разгромила по очкам Аманду Лемос и защитила пояс в минимальном весе.

О’Мэлли и Чжан забрали бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучшие перформансы турнира.

Лучший бой вечера – Брэд Катона против Коди Гибсона (победа Катоны единогласным решением судей).

Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли

Вэйли Чжан победила Аманду Лемос и защитила титул чемпионки UFC

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