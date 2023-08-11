Хабиб – брату Умару: «Теперь не спеши, братишка! Правую-правую!»

Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару после выписки из медицинского центра UFC.

«Теперь не спеши, братишка! Правую-правую! Чемпион в первую очередь должен обладать терпением. Без терпения нет победы», – написал в соцсетях .

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