Хабиб – брату Умару: «Теперь не спеши, братишка! Правую-правую!»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару после выписки из медицинского центра UFC.

«Теперь не спеши, братишка! Правую-правую! Чемпион в первую очередь должен обладать терпением. Без терпения нет победы», – написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.

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2 комментария

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Рома Политов
Ответ rude.
А где "газуй"?
"Долбарик"
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-1
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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