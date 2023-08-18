Стерлинг раскритиковал журналистов на пресс-конференции перед UFC 292: «Где серьезные вопросы? С кем бился этот ублюдок О’Мэлли?»
Алджамейн Стерлинг раскритиковал вопросы на пресс-конференции перед UFC 292.
«А где реально серьезные вопросы? С кем бился этот ублюдок О’Мэлли? С кем этот чувак бился? Я выведу его на чистую воду в это воскресенье.
Мне не терпится, просто не терпится. Сними свои очки, я хочу посмотреть в твои глазки», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
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