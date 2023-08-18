Стерлинг раскритиковал журналистов на пресс-конференции перед UFC 292: «Где серьезные вопросы? С кем бился этот ублюдок О’Мэлли?»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг раскритиковал вопросы на пресс-конференции перед UFC 292.

«А где реально серьезные вопросы? С кем бился этот ублюдок О’Мэлли? С кем этот чувак бился? Я выведу его на чистую воду в это воскресенье.

Мне не терпится, просто не терпится. Сними свои очки, я хочу посмотреть в твои глазки», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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2 комментария

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RG26
Не столько за Шона, сколько против Стерлинга. Надеюсь актер получит знатных люлей, хотя он может просто валять Шона в надежде на очередное судейское решение
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Ваня Терпеливый
Какие-то ноунеймы типа китайца и прочих быдланов. Объективно, у Стерлинга последний соперник > оппозиции Сахарка за всю карьеру + рекордсмен по количеству защит как никак
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