Взвешивание UFC 292: Стерлинг и О’Мэлли показали одинаковые цифры
В Бостоне (Массачусетс) в ночь на 20 августа пройдет турнир UFC 292, в главном событии которого состоится титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:
- Алджамейн Стерлинг (61,23 кг) vs Шона О’Мэлли (61,23 кг);
- Вэйли Чжан (52,16 кг) vs Аманда Лемос (51,71 кг);
- Иэн Гарри (77,34 кг) vs Нил Мэгни (77,34 кг);
- Да’мон Блэкшер (61,46 кг) vs Марио Баутисты (61,69 кг);
- Марлон Вера (61,69 кг) vs Педро Муньоса (61,23 кг);
- Крис Вайдман (84,37 кг) vs Брэда Тавареса (83,91 кг);
- Грегори Родригес (84,37 кг) vs Дениса Тюлюлина (83,91 кг).
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