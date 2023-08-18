Взвешивание UFC 292: Стерлинг и О’Мэлли показали одинаковые цифры

Теги UFC MMA Брэд Таварес Крис Вайдман Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Педро Муньос Вэйли Чжан Марлон Вера Денис Тюлюлин UFC 292 Бокс/MMA/UFC

В Бостоне (Массачусетс) в ночь на 20 августа пройдет турнир UFC 292, в главном событии которого состоится титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

  • Алджамейн Стерлинг (61,23 кг) vs Шона О’Мэлли (61,23 кг);
  • Вэйли Чжан (52,16 кг) vs Аманда Лемос (51,71 кг);
  • Иэн Гарри (77,34 кг) vs Нил Мэгни (77,34 кг);
  • Да’мон Блэкшер (61,46 кг) vs Марио Баутисты (61,69 кг);
  • Марлон Вера (61,69 кг) vs Педро Муньоса (61,23 кг);
  • Крис Вайдман (84,37 кг) vs Брэда Тавареса (83,91 кг);
  • Грегори Родригес (84,37 кг) vs Дениса Тюлюлина (83,91 кг).

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3 комментария

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Zidane 21
за Шона и Тюлюлина!
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Хазяин
у Шона шансов мало, но топим за него
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