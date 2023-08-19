Нейт Диаз – Хирну: «Я надеру задницу всем твоим бойцам»
Нейт Диаз заявил, что побьет всех бойцов, работающих с Эдди Хирном.
«Эдди Хирн, я надеру задницу всем твоим бойцам. Легковесы, средневесы, тяжеловесы – всем им конец.
И если это не бесплатно, то держи мое имя на устах, потому что тебе придется его произнести.
Твои бойцы проверят своего промоутера на трусость», – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.
Конор – Диазу: «Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но все ####### [просрал]»
Комментарии