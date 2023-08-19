Нейт Диаз – Хирну: «Я надеру задницу всем твоим бойцам»

Нейт Диаз заявил, что побьет всех бойцов, работающих с Эдди Хирном.

«Эдди Хирн, я надеру задницу всем твоим бойцам. Легковесы, средневесы, тяжеловесы – всем им конец.

И если это не бесплатно, то держи мое имя на устах, потому что тебе придется его произнести.

Твои бойцы проверят своего промоутера на трусость», – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.

Конор – Диазу: «Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но все ####### [просрал]»

Диаз ответил Конору: «##### [нахрен] этого дурака»