Стерлинг признался, что ставит на свои бои: «Я гружу на себя каждый раз»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг заявил, что делает ставки на бои со своим участием.

«Я каждый раз удваиваю ставку на себя. Если вы спросите меня, то я каждый раз делаю это. Я ставлю на себя каждый бой.

Это мой подход. Не говорю вам, что делать с вашими деньгами, но вот что я делаю со своими. Ставлю на себя, детка, ставлю на себя», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, который в ночь на 20 августа подерется с Шоном О’Мэлли.

Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Хочу разбить ему лицо за все привилегии от Уайта, которых у меня не было»

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