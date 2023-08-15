Стерлинг признался, что ставит на свои бои: «Я гружу на себя каждый раз»

Алджамейн Стерлинг заявил, что делает ставки на бои со своим участием.

«Я каждый раз удваиваю ставку на себя. Если вы спросите меня, то я каждый раз делаю это. Я ставлю на себя каждый бой.

Это мой подход. Не говорю вам, что делать с вашими деньгами, но вот что я делаю со своими. Ставлю на себя, детка, ставлю на себя», – сказал чемпион в легчайшем весе , который в ночь на 20 августа подерется с Шоном О’Мэлли.

Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Хочу разбить ему лицо за все привилегии от Уайта, которых у меня не было»