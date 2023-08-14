Стерлинг – о плане на бой с О’Мэлли: «Мы заставим его сделать первый шаг назад»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг намерен навязать свой стиль в бою с Шоном О’Мэлли.

«Я буду давить на него, ему придется сделать первый шаг назад. У меня серьезные достижения в борьбе, отличный уровень джиу-джитсу. И я могу биться в стойке.

Это будет плохая ночь для Шона. Мы посмотрим, на что он способен. И проверим, так ли он хорош, как думает», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что О’Мэлли и Стерлинг подерутся в ночь на 20 августа в главном событии UFC 292.

Шон О’Мэлли: «Спустя 12 лет в ММА я стану чемпионом и суперзвездой»

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4 комментария

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DEN 91
Нынешний чемпион Стерлинг наверное самый неуважаемый боец по праву ,проверим спасет ли тебя борьба 20 августа)
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S.Laposter
Ответ DEN 91
Нынешний чемпион Стерлинг наверное самый неуважаемый боец по праву ,проверим спасет ли тебя борьба 20 августа)
Будет рюкзаком висеть весь бой)
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Ответ DEN 91
Нынешний чемпион Стерлинг наверное самый неуважаемый боец по праву ,проверим спасет ли тебя борьба 20 августа)
Будет рюкзаком висеть весь бой)
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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