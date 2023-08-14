Стерлинг – о плане на бой с О’Мэлли: «Мы заставим его сделать первый шаг назад»

Алджамейн Стерлинг намерен навязать свой стиль в бою с Шоном О’Мэлли.

«Я буду давить на него, ему придется сделать первый шаг назад. У меня серьезные достижения в борьбе, отличный уровень джиу-джитсу. И я могу биться в стойке.

Это будет плохая ночь для Шона. Мы посмотрим, на что он способен. И проверим, так ли он хорош, как думает», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе .

Напомним, что О’Мэлли и Стерлинг подерутся в ночь на 20 августа в главном событии 292.

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