Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Хочу разбить ему лицо за все привилегии от Уайта, которых у меня не было»

Алджамейн Стерлинг объяснил, почему хочет избить Шона О’Мэлли.

«Я хочу разбить этому парню лицо. Заставлю его заплатить за все, что он сказал, за весь этот трэшток, за все привилегии Даны Уайта.

У меня ничего этого нет, и я жду не дождусь, когда смогу выместить на нем свою злость», – сказал чемпион в легчайшем весе .

Напомним, что в ночь на 20 августа Стерлинг проведет защиту титула против Шона О’Мэлли.

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