Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Хочу разбить ему лицо за все привилегии от Уайта, которых у меня не было»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг объяснил, почему хочет избить Шона О’Мэлли.

«Я хочу разбить этому парню лицо. Заставлю его заплатить за все, что он сказал, за весь этот трэшток, за все привилегии Даны Уайта.

У меня ничего этого нет, и я жду не дождусь, когда смогу выместить на нем свою злость», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что в ночь на 20 августа Стерлинг проведет защиту титула против Шона О’Мэлли.

Стерлинг – о плане на бой с О’Мэлли: «Мы заставим его сделать первый шаг назад»

Шон О’Мэлли: «Спустя 12 лет в ММА я стану чемпионом и суперзвездой»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
у этого скелета никаких шансов против стерлинга. если что-то не будет получаться в стойке, затащит в партер и сделает дело. ямаец - явный фаворит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
за Шона, хоть и нет шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий