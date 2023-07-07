Иван Емельяненко 18 августа подерется с Бигфутом Сильвой
Иван Емельяненко подерется с экс-претендентом на титул чемпиона UFC Антонио Сильвой.
«У Ивана Емельяненко запланирован бой по боксу против Бигфута Сильвы.
Поединок пройдет в боксерских перчатках», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
В мае Емельяненко дебютировал в ММА и победил Алексея Леденева единогласным решением судей.
43-летний Сильва идет на серии из 11 поражений подряд.
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