Иван Емельяненко 18 августа подерется с Бигфутом Сильвой

Иван Емельяненко подерется с экс-претендентом на титул чемпиона UFC Антонио Сильвой.

«У Ивана Емельяненко запланирован бой по боксу против Бигфута Сильвы.

Поединок пройдет в боксерских перчатках», – сказал промоутер .

В мае Емельяненко дебютировал в ММА и победил Алексея Леденева единогласным решением судей.

43-летний Сильва идет на серии из 11 поражений подряд.

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