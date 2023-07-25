Бой Ивана Емельяненко и Бигфута Сильвы перенесен на сентябрь

Теги Владимир Хрюнов Иван Емельяненко Антонио Сильва Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов сообщил, что бой Ивана Емельяненко и Бигфута Сильвы перенесен на сентябрь.

«У Ивана бытовая травма. Его бой планируется на сентябрь в Назрани», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Планировалось, что поединок состоится 18 августа и пройдет по правилам бокса.

Емельяненко дебютировал в ММА в мае, когда победил Алексея Леденева единогласным решением судей.

43-летний Сильва идет на серии из 11 поражений.

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1 комментарий

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Костя Кот
у Ивана бытовой алкоголизм
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