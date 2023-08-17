Евгений Тищенко покорил Эльбрус: «Отличная проверка на прочность»

Теги Евгений Тищенко бокс Бокс/MMA/UFC

Евгений Тищенко рассказал о восхождении на Эльбрус.

«Сегодня я зашел на самую высокую точку Европы: западную вершину Эльбруса. Отличная проверка на прочность, на мой взгляд.

Практически любой желающий может оказаться на вершине, просто [надо проявить] немного терпения.

14 часов в пути, 3-4 дня плохого сна. Это того стоит», – сказал олимпийский чемпион Евгений Тищенко.

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