Евгений Тищенко: «Головкину лучше завершать карьеру. Стоит подумать о здоровье»

Российский боксер дал прогноз на третий бой между и .

«Здесь фаворит, безусловно, Канело. Потому что он моложе, он активный, ему нужно реабилитироваться после поражения. Головкину все-таки 40 лет. Это возраст солидный. Тем более для среднего веса.

Поэтому мой прогноз: здесь Канело должен побеждать уверенно, для хорошей реабилитации после поражения от Бивола. Да, Бивол доказал всем, что можно выигрывать у Канело. Но все же Альварес сделал большую историю, не уходил от сложных боев в последние семь лет.

И большое уважение ему за то, что взял бой с неизвестным Биволом, хотя все прекрасно понимали, что это непростой бой для него будет, хотя он и шел уверенным фаворитом.

Что касается Головкина, то ему лучше завершать карьеру. Он сделал большое имя, большую историю. Заработал денег, но в 40 лет, все-таки, стоит подумать о здоровье.

Он сделал в своей карьере все, чтобы можно. И когда тебе за сорок, нужно уходить», – сказал Тищенко.

Бой Канело и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Геннадий Головкин: «Не буду говорить, что после боя с Канело уйду на пенсию. У меня еще есть планы»

Головкин и Канело провели дуэль взглядов