Тищенко – о победе Цзю: «Окампо – не тот соперник, после которого можно громко о себе заявлять»

Теги Тимофей Цзю Евгений Тищенко бокс Бокс/MMA/UFC

Евгений Тищенко прокомментировал победу Тима Цзю над Карлосом Окампо.

«Цзю – топовый боксер. Правда, у него не было серьезных проверок. Окампо – это не тот соперник, после победы над которым можно громко о себе заявлять.

Тем не менее, Цзю – молодец. У него очень хорошо работает команда, его грамотно вывели на титульный бой», – сказал олимпийский чемпион Евгений Тищенко.

18 июня Цзю нокаутировал Карлоса Окампо в первом раунде. Его рекорд составляет 23-0.

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2 комментария

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Ahmet Jan
З - зависть)
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Сергей
Вот это правильный комментарий
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