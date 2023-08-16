Маск заявил, что Цукерберг отказался драться в Колизее
Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг отказался от поединка в Колизее.
«Резюмируем:
Я пошутил о поединке с Цукербергом. Тогда Марк сказал: «Пришли мне место».
Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался.
Тогда я предложил его дом как «безопасное пространство». К сожалению, он «путешествовал».
Есть ли такое место, где он будет драться?» – написал в соцсетях Илон Маск.
Илон Маск: «Сегодня доеду до дома Цукерберга в Пало-Альто. Если он откроет дверь, то бой начнется!»
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