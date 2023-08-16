Маск заявил, что Цукерберг отказался драться в Колизее

Теги MMA Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг отказался от поединка в Колизее.

«Резюмируем:

Я пошутил о поединке с Цукербергом. Тогда Марк сказал: «Пришли мне место».

Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался.

Тогда я предложил его дом как «безопасное пространство». К сожалению, он «путешествовал».

Есть ли такое место, где он будет драться?» – написал в соцсетях Илон Маск.

Илон Маск: «Сегодня доеду до дома Цукерберга в Пало-Альто. Если он откроет дверь, то бой начнется!»

Маск обратился к Цукербергу: «Вызов принят, открой дверь»

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4 комментария

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Barsa! bolshe chem klub
гладиатор Маскимус!!!
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Агитатор
Троллит уже..
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Altim
Маску не терпится отхватить люлей))
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PkA46
Духи гладиаторов с облегчением выдохнули...
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