Илон Маск: «Сегодня доеду до дома Цукерберга в Пало-Альто. Если он откроет дверь, то бой начнется!»
Илон Маск намекнул на готовность подрасться с Илоном Маском на улице.
«Для тест-драйва Tesla FSD в Пало-Альто сегодня вечером я попрошу машину доехать до дома Марка.
Я также протестирую последнюю версию стримов в X [нынешнее название Twitter], чтобы вы могли наблюдать за нашим приключением в прямом эфире!
Если нам повезет, и Цукерберг откроет дверь, то бой начнется! Но скоро будет тред от Марка, где он скажет, что, конечно, с радостью бы подрался в любое время, но бла-бла, UFC и что-то такое», – написал в соцсетях Илон Маск.
Маск обратился к Цукербергу: «Вызов принят, открой дверь»
Цукерберг заявил, что не будет ждать Маска: «Илон несерьезен, я ему предлагал реальную дату»
3 комментария