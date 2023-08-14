Илон Маск: «Сегодня доеду до дома Цукерберга в Пало-Альто. Если он откроет дверь, то бой начнется!»

Теги UFC Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Илон Маск намекнул на готовность подрасться с Илоном Маском на улице.

«Для тест-драйва Tesla FSD в Пало-Альто сегодня вечером я попрошу машину доехать до дома Марка.

Я также протестирую последнюю версию стримов в X [нынешнее название Twitter], чтобы вы могли наблюдать за нашим приключением в прямом эфире!

Если нам повезет, и Цукерберг откроет дверь, то бой начнется! Но скоро будет тред от Марка, где он скажет, что, конечно, с радостью бы подрался в любое время, но бла-бла, UFC и что-то такое», – написал в соцсетях Илон Маск.

Маск обратился к Цукербергу: «Вызов принят, открой дверь»

Цукерберг заявил, что не будет ждать Маска: «Илон несерьезен, я ему предлагал реальную дату»

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3 комментария

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Крамбопулос Майкл
Илон Маск против Илона Маска?))
+2
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+2
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Andrey Happy
Ответ Крамбопулос Майкл
Илон Маск против Илона Маска?))
Это, пре-лим наверно только. … 🤔😅
0
0
0
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