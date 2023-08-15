Босс ONE FC раскритиковал Маска за угрозы Цукербергу: «Осуждаю любой буллинг. Илон выдает в себе мужчину, который никогда не дрался»

Босс ONE FC осудил Маска за желание подраться с Цукербергом у него дома.

«Обычно я не ввязываюсь в чужие разборки, но тут вынужден высказаться по поводу последних событий, связанных с возможной дракой между Марком Цукербергом и Илоном Маском.

Несколько часов назад Илон заявил, что планирует приехать домой к Марку и подраться с ним там. Маск – один из величайших предпринимателей в истории, и я очень уважаю его мужество, достижения и интеллект.

Однако я не приемлю буллинг любого рода. Во-первых, Илон действительно ничего не знает о боях и боевых искусствах, несмотря на его заявления об обратном.

Как опытный мастер боевых искусств, который всю жизнь дрался, могу сказать об этом просто по его поведению.

Проблема большинства мужчин, которые никогда по-настоящему не бились и не тренировались, заключается именно в том, что делает Илон.

У них возникает ложное чувство бравады, они не понимают и не осознают того, что могут дать в бою технические навыки и опыт.

Настоящий синий пояс по джиу-джитсу очень опасен для того, кто ничего не знает. По моему экспертному мнению, в поединке Марк, скорее всего, задушит Илона до потери сознания.

Маск может выиграть благодаря лаки-панчу из-за своих габаритов и веса. Его рост 186 см, вес 100 кг. Габариты Марка – рост 171 см и вес 70 кг.

Но Марк находится в боевой форме, а Илон – нет. У Марка хватит бензобака на 3 раунда, а у Илона – на 3 минуты», – написал в соцсетях глава ONE Championship Чатри Ситйодтонг.

Маск обратился к Цукербергу: «Вызов принят, открой дверь»

Илон Маск: «Сегодня доеду до дома Цукерберга в Пало-Альто. Если он откроет дверь, то бой начнется!»