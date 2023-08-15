Тактаров – о взрыве заправки в Махачкале: «Хочется помолиться за людей в Дагестане»

Олег Тактаров высказался о взрыве автозаправки в Дагестане.

«Прежде, чем отвечать на вопросы, хотел бы сказать, что хочется помолиться за людей в Дагестане. Из этого региона много великих бойцов.

В мое время, когда я тренировался и служил в армии, было очень много порядочных людей с большой буквы. Вот хотел бы об этом сказать», – сказал .

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале взорвалась автозаправка. 35 человек погибли, 115 – пострадали.

Хабиб выразил соболезнования близким погибших в Махачкале: «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся»