Тактаров – о взрыве заправки в Махачкале: «Хочется помолиться за людей в Дагестане»

Теги происшествия Олег Тактаров Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров высказался о взрыве автозаправки в Дагестане.

«Прежде, чем отвечать на вопросы, хотел бы сказать, что хочется помолиться за людей в Дагестане. Из этого региона много великих бойцов.

В мое время, когда я тренировался и служил в армии, было очень много порядочных людей с большой буквы. Вот хотел бы об этом сказать», – сказал Олег Тактаров.

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале взорвалась автозаправка. 35 человек погибли, 115 – пострадали.

Хабиб выразил соболезнования близким погибших в Махачкале: «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся»

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1 комментарий

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We are Arsenal
Соболезнования родным и близким погибших. Ужасная трагедия .
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