Тактаров – о взрыве заправки в Махачкале: «Хочется помолиться за людей в Дагестане»
Олег Тактаров высказался о взрыве автозаправки в Дагестане.
«Прежде, чем отвечать на вопросы, хотел бы сказать, что хочется помолиться за людей в Дагестане. Из этого региона много великих бойцов.
В мое время, когда я тренировался и служил в армии, было очень много порядочных людей с большой буквы. Вот хотел бы об этом сказать», – сказал Олег Тактаров.
Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале взорвалась автозаправка. 35 человек погибли, 115 – пострадали.
Хабиб выразил соболезнования близким погибших в Махачкале: «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся»
1 комментарий