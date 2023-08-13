В субботу 21 октября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294, который будет проведен на арене «Etihad Arena», Абу-Даби. В главном бою Исламу Махачеву предстоит защитить свой титул чемпиона UFC в схватке с Чарльзом Оливейрой.

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). В 2010 году спортсмен впервые вышел в октагон в качестве профессионального бойца ММА. На сегодняшний день он провел 25 боев, из которых потерпел поражение лишь в 1 поединке. Сейчас Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также он находится на 3 строчке рейтинга вне зависимости от весовой категории. Его крайний бой состоялся 11 февраля 2023 года против Александра Волкановски — чемпиона UFC в полулегком весе. В этой схватке Ислам Махачев выиграл единогласным решением судей и защитил свой пояс чемпиона.

Чарльз Оливейра — бразильский боец ММА, выступающий в легком весе. В течение 15 лет Оливейра дерется в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 34 победы и 9 проигрышей, а один из боев был признан несостоявшимся. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC, сейчас занимает 1 строчку официального рейтинга среди легковесов, а также 7 строчку независимо от веса. 10 июня 2023 года боец провел свою крайнюю схватку против Бенила Дариуша. В этом поединке Чарльз Оливейра одержал победу техническим нокаутом в 1 раунде.

В со-главном событии вечера пройдет бой в средней весовой категории. В октагоне встретятся Пауло Коста (14–2–0) и Хамзат Чимаев (12–0–0).

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