Кард UFC 294 – кто дерется 21 октября, весь список бойцов ЮФС 294
Вечером 21 октября 2023 году в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном событии состоится схватка в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Бойцы повторно сразятся за титул чемпиона UFC. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Etihad Arena».
Кард UFC 294:
- Ислам Махачев vs Чарльз Оливейра
- Пауло Коста vs Хамзат Чимаев
- Нассурдин Имавов vs Икрам Алискеров
- Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер
- Тим Элиот vs Мухаммад Мокаев
- Седрик Думас vs Абу Азайтар
Где смотреть UFC 294, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы в 17:00 по мск
- начало основного карда в 21:00 по мск
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