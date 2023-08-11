Вечером 21 октября 2023 году в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном событии состоится схватка в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Бойцы повторно сразятся за титул чемпиона UFC. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Etihad Arena».

Кард UFC 294:

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