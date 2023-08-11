Кард UFC 294 – кто дерется 21 октября, весь список бойцов ЮФС 294

Теги UFC Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бойцовский остров UFC Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Вечером 21 октября 2023 году в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном событии состоится схватка в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Бойцы повторно сразятся за титул чемпиона UFC. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Etihad Arena».

 

Кард UFC 294:

Где смотреть UFC 294, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы в 17:00 по мск
  • начало основного карда в 21:00 по мск

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