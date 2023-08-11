В субботу 21 октября 2023 года в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном бою состоится реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Спустя год бойцы снова подерутся за титул чемпиона UFC в легком весе. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Etihad Arena».

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). В 2010 году спортсмен провел свой первый бой в качестве профессионала, а на сегодняшний день в его активе 24 победы и лишь 1 поражение. С 2022 года Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также он занимает 3 строчку рейтинга вне зависимости от весовой категории. Его крайний бой состоялся в феврале этого года против Александра Волкановски. В этой схватке Ислам Махачев выиграл единогласным решением судей и защитил свой пояс чемпиона.

Чарльз Оливейра — бразильский боец ММА, выступающий в легком весе. В течение 15 лет Оливейра дерется в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 34 победы и 9 проигрышей, а один из боев не был засчитан. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC, а на данный момент занимает 1 строчку официального рейтинга среди легковесов. В июне этого года он провел свой крайний бой, его противником был Бенил Дариуш. В этом поединке Чарльз Оливейра одолел своего соперника техническим нокаутом.

В со-главном событии вечера пройдет бой в среднем весе между Пауло Костой (14–2–0) и Хамзатом Чимаевым (12–0–0).

Где смотреть UFC 294