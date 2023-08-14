Брат Исмаилова – о допинге в ММА: «В ACA все честно – даже рефери на химии, а в UFC и Bellator – жулики»

Рамазан Исмаилов раскритиковал UFC и Bellator за антидопинговую политику.

«В лиге все на допинге. Честно говорю. Человек знает, что в организации это не запрещено, и он знает, что 80 процентов бойцов на допинге.

Они подключают химию, у них больше функциональности. Он сильнее физически. Даже секунданты и рефери на допинге. Но это я уже шучу.

Если допинг разрешен, в чем проблема? Все его употребляют, а вот в и – жулики. Одного могут проверить 20 раз на допинг, а другого – два раза.

Еще заранее предупредить, чтобы он очистился, а на самом деле они химичатся. Выходит против тебя такой боец, а самого проверили 30 раз, чтобы у тебя не было возможности использовать даже милдронат.

В ACA более справедливо. Если хочешь без допинга – не делай. Как во времена . Там тоже с этим не было проблем. Так что это нормальное явление. Я никого не ловил, только включаю свой анализ», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

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