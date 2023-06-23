Вартанян – о переходе в UFC: «Возобновил переговоры, в январе получил рабочую визу»

Эдуард Вартанян сообщил о переговорах с UFC и Bellator.

«Планы очень простые. У меня есть предложение от , возобновляем переговоры с .

Получил визу рабочую в январе, просто это не афишировал. Она на три года, мне не надо ее переделывать. Могу сразу вступать, в любое время.

Я буду работать над предложениями. Посмотрим, что мне предложит ACA. Здесь вопрос цены. В ACA любое мое противостояние – это потенциально турнир, который заполнит любую арену», – сказал легковес ACA Эдуард Вартанян.

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