Вартанян – о переходе в UFC: «Возобновил переговоры, в январе получил рабочую визу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Bellator Эдуард Вартанян ACA Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян сообщил о переговорах с UFC и Bellator.

«Планы очень простые. У меня есть предложение от Bellator, возобновляем переговоры с UFC.

Получил визу рабочую в январе, просто это не афишировал. Она на три года, мне не надо ее переделывать. Могу сразу вступать, в любое время.

Я буду работать над предложениями. Посмотрим, что мне предложит ACA. Здесь вопрос цены. В ACA любое мое противостояние – это потенциально турнир, который заполнит любую арену», – сказал легковес ACA Эдуард Вартанян.

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3 комментария

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Даулет Абдрахманбек
Эдуард боец высокого уровня, просто неверятным бойцовским айкю, если в АСА не под допингом, можеть наводить щорох и в ЮФС
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sfilatov13
если в юфс не получится, то в беллаторе можно сделать очень интересный реванш Вартанян-Шаблий, а в аса с Абдулвахабовым
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