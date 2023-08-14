Hardcore FC объявил об урегулировании конфликта с Чурчаевым: «Шовхал закроет обязательства за счет гонорара на «Нашем деле»
Пресс-служба Hardcore FC объявила об окончании конфликта с Шовхалом Чурчаевым.
«Между организацией и командой Шовхала достигнуто соглашение о погашении всех штрафных санкуций по контракту, а также о разрешении вопроса в досудебном порядке.
Промоушен одобрил желание команды Чурчаева закрыть материальные обязательства перед лигой гонораром с поединка Шовхала в организации «Наше дело» против Артема Рофаля.
Благодаря существующему меморандуму между бойцовскими организациями страны, решение подобных вопросов стало возможным.
ВО избежание дальнейших спекуляций и слухов на данную тему, мы открыто заявляем о решении всех вопросов с Шовхалом Чурчаевым, касающихся контрактных обязательств, и желаем ему победы в предстоящем поединке», – сказано в заявлении пресс-службы Hardcore FC.
Напомним, что в июле 2023 года Шовхал Чурчаев должен был подраться с Мохаммедом Хейбати в главном событии турнира Hardcore FC, но не вышел на поединок.
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