Hardcore FC объявил об урегулировании конфликта с Чурчаевым: «Шовхал закроет обязательства за счет гонорара на «Нашем деле»

Пресс-служба Hardcore FC объявила об окончании конфликта с Шовхалом Чурчаевым.

«Между организацией и командой Шовхала достигнуто соглашение о погашении всех штрафных санкуций по контракту, а также о разрешении вопроса в досудебном порядке.

Промоушен одобрил желание команды Чурчаева закрыть материальные обязательства перед лигой гонораром с поединка Шовхала в организации « » против Артема Рофаля.

Благодаря существующему меморандуму между бойцовскими организациями страны, решение подобных вопросов стало возможным.

ВО избежание дальнейших спекуляций и слухов на данную тему, мы открыто заявляем о решении всех вопросов с Шовхалом Чурчаевым, касающихся контрактных обязательств, и желаем ему победы в предстоящем поединке», – сказано в заявлении пресс-службы .

Напомним, что в июле 2023 года должен был подраться с в главном событии турнира Hardcore FC, но не вышел на поединок.

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