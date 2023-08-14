Hardcore FC объявил об урегулировании конфликта с Чурчаевым: «Шовхал закроет обязательства за счет гонорара на «Нашем деле»

Теги Hardcore FC Мохаммед Хейбати Наше Дело Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Пресс-служба Hardcore FC объявила об окончании конфликта с Шовхалом Чурчаевым.

«Между организацией и командой Шовхала достигнуто соглашение о погашении всех штрафных санкуций по контракту, а также о разрешении вопроса в досудебном порядке.

Промоушен одобрил желание команды Чурчаева закрыть материальные обязательства перед лигой гонораром с поединка Шовхала в организации «Наше дело» против Артема Рофаля.

Благодаря существующему меморандуму между бойцовскими организациями страны, решение подобных вопросов стало возможным.

ВО избежание дальнейших спекуляций и слухов на данную тему, мы открыто заявляем о решении всех вопросов с Шовхалом Чурчаевым, касающихся контрактных обязательств, и желаем ему победы в предстоящем поединке», – сказано в заявлении пресс-службы Hardcore FC.

Напомним, что в июле 2023 года Шовхал Чурчаев должен был подраться с Мохаммедом Хейбати в главном событии турнира Hardcore FC, но не вышел на поединок.

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1 комментарий

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Вячеслав Тотров
поп-мма -это долина ветров. со всех сторон одни воздуханы. никто не держит свое слово
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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