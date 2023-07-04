Гаджиев – о срыве боя Хейбати и Чурчаева: «Причина в том, что риск поражения для Шовхала был высоким»

Камил Гаджиев считает, что Шовхал Чурчаев отказался от боя с Хейбати из-за риска проиграть.

«Причина на самом деле в том, что слишком высоки были ставки. Риск поражения для Шовхала был слишком высоким.

Поэтому в один прекрасный момент люди из его окружения все взвесили и решили, что в этом участвовать не надо.

Проиграй он в тот день, ему было бы очень тяжело.

Он бы устал читать насмешливые и гневные комментарии», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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