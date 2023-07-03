Малыхин заступился за Чурчаева, снявшегося с боя против Хейбати: «Ничто в спорте не стоит оскорблений»
Анатолий Малыхин призвал не оскорблять Шавхала Чурчаева за срыв боя с Мохаммедом Хейбати.
«Вижу, поднялся такой шум, что Шовхал не вышел на бой. Не могу, короче, не сказать.
Шовхал готовился здесь, в Таиланде, я своими глазами видел, что пацанчик пахал по две тренировки в день.
И знаете, когда человек не хочет бой, он не тренируется с такой отдачей. Он приходил к нам в зал на спарринги, они рубились просто до последней капли крови.
И еще, пацаны. Я вижу, что происходит. Это спорт, и всякое бывает. Ни одно происшествие в спорте не стоит того, чтобы задевать честь и достоинство человека.
Пацаны, это всего лишь какой-то спорт. Здесь может случиться всякое», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.
Чурчаев – о сорванном бое с Хейбати: «Как я выйду на бой, если мне не дают подраться?»
Ужасно, что и многие чеченцы его защищают, хотя критика его не из-за его происхождения, а из-за ужасного поведения и когда вы его защищаете, то вы защищаете не чеченца, а защищаете абсолютно невоспитанного и бескультурного человека.