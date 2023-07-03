Малыхин заступился за Чурчаева, снявшегося с боя против Хейбати: «Ничто в спорте не стоит оскорблений»

Анатолий Малыхин призвал не оскорблять Шавхала Чурчаева за срыв боя с Мохаммедом Хейбати.

«Вижу, поднялся такой шум, что не вышел на бой. Не могу, короче, не сказать.

Шовхал готовился здесь, в Таиланде, я своими глазами видел, что пацанчик пахал по две тренировки в день.

И знаете, когда человек не хочет бой, он не тренируется с такой отдачей. Он приходил к нам в зал на спарринги, они рубились просто до последней капли крови.

И еще, пацаны. Я вижу, что происходит. Это спорт, и всякое бывает. Ни одно происшествие в спорте не стоит того, чтобы задевать честь и достоинство человека.

Пацаны, это всего лишь какой-то спорт. Здесь может случиться всякое», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Чурчаев – о сорванном бое с Хейбати: «Как я выйду на бой, если мне не дают подраться?»