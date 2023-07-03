Малыхин заступился за Чурчаева, снявшегося с боя против Хейбати: «Ничто в спорте не стоит оскорблений»

Теги ONE Championship Анатолий Малыхин Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин призвал не оскорблять Шавхала Чурчаева за срыв боя с Мохаммедом Хейбати.

«Вижу, поднялся такой шум, что Шовхал не вышел на бой. Не могу, короче, не сказать.

Шовхал готовился здесь, в Таиланде, я своими глазами видел, что пацанчик пахал по две тренировки в день.

И знаете, когда человек не хочет бой, он не тренируется с такой отдачей. Он приходил к нам в зал на спарринги, они рубились просто до последней капли крови.

И еще, пацаны. Я вижу, что происходит. Это спорт, и всякое бывает. Ни одно происшествие в спорте не стоит того, чтобы задевать честь и достоинство человека.

Пацаны, это всего лишь какой-то спорт. Здесь может случиться всякое», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Чурчаев – о сорванном бое с Хейбати: «Как я выйду на бой, если мне не дают подраться?»

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5 комментариев

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уличный иуда
Так пахал, что 10 кг набрал🤡
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Костя Кот
бред полный
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vammuteli
Эй пацан поступи по пацански верни деньги Мерабу!
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АланСмити
Это он защищает человека, который всю «карьеру» построил на оскорблениях? Того, кто минуту назад называет человеком братом, а потом тычет в него пистолетом и требует встать на колени? Того, кто каждую минуту кричит, что он гангстер (хотя не вижу в этом ничего крутого), а потом сливается, а вся его сила заключается в ситуациях, когда 10 людей из его окружения рядом. Вот этого добряка защищает Малыхин?
Ужасно, что и многие чеченцы его защищают, хотя критика его не из-за его происхождения, а из-за ужасного поведения и когда вы его защищаете, то вы защищаете не чеченца, а защищаете абсолютно невоспитанного и бескультурного человека.
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