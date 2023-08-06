Чурчаев назвал Лахму братом и предложил Мирзаеву подраться: «Проведем бой по боксу и решим вопросы»

Теги Расул Мирзаев Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Шовхал Чурчаев предложил Расулу Мирзаеву бой по правилам бокса.

«Учитывая, что Расул готов закрыть этот вопрос посредством денег, у меня есть возможность, чтобы ты их получил.

Расул, проведи со мной поединок по боксу и таким образом давай завершать этот вопрос. Уже есть промоушен Super Series Boxing, готовый организовать этот бой.

Расул, есть возможность заработать деньги, а не просить их за ситуацию, которую ты сам устроил. Вы также знаете, что мои гонорары под 10 лямов.

Если для Расула вся жизнь и все вопросы крутятся вокруг денег, я также готов отдать весь свой гонорар ему, Бисмиллях.

Говорю это не ради хайпа, а с желанием, чтобы мой брат Лахма мог спокойно жить и наконец ощутить тепло своей семьи и Родины.

Давай, поставим точку в этом вопросе на ринге, в равных условиях. Я думаю, что это будет интересно для публики», – написал в соцсетях Шовхал Чурчаев.

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6 комментариев

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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто-ты
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Ответ z3yjyzh29x
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто-ты
Два кумира 12-14 летних детей с Кавказа, Закаваказья и Центральной Азии
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уже Лахму этого на спорте публикуют))) умейте ведь вы преплести
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Лахму смотрят ради забавы, а смотришь, уже на Спортсе публикуют😂
Скоро тег для него выпустят)))
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спелись два сапога пара походу.
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Ответ Artur Smith
Два кумира 12-14 летних детей с Кавказа, Закаваказья и Центральной Азии
Ты не поверишь, но 18-25 лет главная аудитория... Его цитатами разговаривают 😁😁😁
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