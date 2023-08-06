Чурчаев назвал Лахму братом и предложил Мирзаеву подраться: «Проведем бой по боксу и решим вопросы»

Шовхал Чурчаев предложил Расулу Мирзаеву бой по правилам бокса.

«Учитывая, что готов закрыть этот вопрос посредством денег, у меня есть возможность, чтобы ты их получил.

Расул, проведи со мной поединок по боксу и таким образом давай завершать этот вопрос. Уже есть промоушен Super Series Boxing, готовый организовать этот бой.

Расул, есть возможность заработать деньги, а не просить их за ситуацию, которую ты сам устроил. Вы также знаете, что мои гонорары под 10 лямов.

Если для Расула вся жизнь и все вопросы крутятся вокруг денег, я также готов отдать весь свой гонорар ему, Бисмиллях.

Говорю это не ради хайпа, а с желанием, чтобы мой брат Лахма мог спокойно жить и наконец ощутить тепло своей семьи и Родины.

Давай, поставим точку в этом вопросе на ринге, в равных условиях. Я думаю, что это будет интересно для публики», – написал в соцсетях Шовхал Чурчаев.

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