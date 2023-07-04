Тренер Чурчаева – о срыве боя с Хейбати: «В Hardcore заранее знали, что у Шовхала были проблемы»

Теги Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Тренер Шовхала Чурчаева заявил, что в Hardcore FC знали о возможном срыве боя с Хейбати.

 «Чурчаев обратился ко мне за 11 дней до боя с Хейбати. Меня попросили, чтобы я подготовил Чурчаева, подвел его к поединку, помог согнать вес.

Мы увиделись с Шовхалом, он встал на весы, объяснил всю ситуацию. На следующий день я позвонил матчмейкерам Hardcore и сказал: «Шовхал не сделает 71 килограмм».

Я это сообщил за 10 дней до самого поединка. Такая уверенность была потому, что я видел состояние Чурчаева. В ответ на это Hardcore сказал: «Очень постарайтесь сделать вес».

Прошло несколько дней, и я сказал, что край Шовхала – 75 килограмм. За три дня до боя наша сторона сообщила о том, что Чурчаев может подраться в 76 килограмм.

Нам ответили: «В таком случае лига официально снимает Шовхала с поединка против Хейбати». Hardcore заранее знал, что бой может находиться под угрозой», – сказал тренер Шовхала Чурчаева Игорь Кокоев.

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1 комментарий

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уличный иуда
На Хардконференс Шовхал
На Хейбати газовал,
Очень много болтовал И с локтями нападал.
Чтобы Перса уронять
Надо много вес гонять,
Надо в клетку выходить,
Тет-а-тет там с Персом быть.
Без Ильяса за спиной
Слишком уж опасный бой.
Лучше сделать перевес
Пусть объявят "ноу контест".
+3
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