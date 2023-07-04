Тренер Чурчаева – о срыве боя с Хейбати: «В Hardcore заранее знали, что у Шовхала были проблемы»

Тренер Шовхала Чурчаева заявил, что в Hardcore FC знали о возможном срыве боя с Хейбати.

«Чурчаев обратился ко мне за 11 дней до боя с Хейбати. Меня попросили, чтобы я подготовил Чурчаева, подвел его к поединку, помог согнать вес.

Мы увиделись с Шовхалом, он встал на весы, объяснил всю ситуацию. На следующий день я позвонил матчмейкерам Hardcore и сказал: «Шовхал не сделает 71 килограмм».

Я это сообщил за 10 дней до самого поединка. Такая уверенность была потому, что я видел состояние Чурчаева. В ответ на это Hardcore сказал: «Очень постарайтесь сделать вес».

Прошло несколько дней, и я сказал, что край Шовхала – 75 килограмм. За три дня до боя наша сторона сообщила о том, что Чурчаев может подраться в 76 килограмм.

Нам ответили: «В таком случае лига официально снимает Шовхала с поединка против Хейбати». заранее знал, что бой может находиться под угрозой», – сказал тренер Шовхала Чурчаева Игорь Кокоев.

Малыхин заступился за Чурчаева, снявшегося с боя против Хейбати: «Ничто в спорте не стоит оскорблений»

Чурчаев – о сорванном бое с Хейбати: «Как я выйду на бой, если мне не дают подраться?»