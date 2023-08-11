Пономарев сломал ногу в первом раунде боя с Вахаевым и проиграл техническим нокаутом
В Москве проходит турнир ACA 161, в соглавном событии которого прошел поединок в рамках Гран-при тяжелого веса между Мухаматом Вахаевым (12-6) и Григорием Пономаревым (6-3).
На первой минуте поединка Пономарев сломал ногу, после чего судья остановил бой. Победа техническим нокаутом присуждена Вахаеву.
ACA 161: Гасанов против Абдурахманова, Вахаев против Пономарева и другие бои
сейчас читаю комменты а нет хорошо что не смотрел
А вот Вахаев попал шальным Бэкфистом и Григорий бросился в клинч, а дальше травма