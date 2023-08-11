Пономарев сломал ногу в первом раунде боя с Вахаевым и проиграл техническим нокаутом

В Москве проходит турнир ACA 161, в соглавном событии которого прошел поединок в рамках Гран-при тяжелого веса между Мухаматом Вахаевым (12-6) и Григорием Пономаревым (6-3).

На первой минуте поединка Пономарев сломал ногу, после чего судья остановил бой. Победа техническим нокаутом присуждена Вахаеву.

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