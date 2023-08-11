Пономарев сломал ногу в первом раунде боя с Вахаевым и проиграл техническим нокаутом

Теги тяжелый вес (MMA) ACA Бокс/MMA/UFC

В Москве проходит турнир ACA 161, в соглавном событии которого прошел поединок в рамках Гран-при тяжелого веса между Мухаматом Вахаевым (12-6) и Григорием Пономаревым (6-3).

На первой минуте поединка Пономарев сломал ногу, после чего судья остановил бой. Победа техническим нокаутом присуждена Вахаеву.

ACA 161: Гасанов против Абдурахманова, Вахаев против Пономарева и другие бои

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12 комментариев

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Егор Крид58
здоровье Григорию
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napoli_14
Здоровья. Жуткая неудача, конечно.
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Ферзь на р1
Выглядело очень не приятно! Здоровья русскому медведю! Кувалды у него прилетели чеху уже достойно первые секунды, интересный бой был бы...Гриша, с виду просто машина
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Hasan_072
Травма конечно страшно выглядела, считай на год отлетел. Здоровья великану
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AVKU
Такое впечатление, что колено вылетело. И связки порвались. Выглядело кошмарно просто.
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Евгений Лаптев
Здоровья Григорию, вернуться сильнее!
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Siriusblack
Аж скулы у самого свело , такая травма . Здоровья и терпения Григорию
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RomanRomanov
Восстанавливаться после такого очень долго придется , по виду все мениски и связки порвались (
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Shohrukh Homidov
Я канал переключил и не видел этого момента думал пропустил хороший бой
сейчас читаю комменты а нет хорошо что не смотрел
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градус ненависти
Здоровья Григорию. Никому не пожелаешь такой травмы, но при этом яркий пример к чему приводит химия. Сколько он весил, 130? Естественно, колени не выдержат
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Egorsav
Ответ Ферзь на р1
Выглядело очень не приятно! Здоровья русскому медведю! Кувалды у него прилетели чеху уже достойно первые секунды, интересный бой был бы...Гриша, с виду просто машина
я даже второй повтор смотреть не стал. Жесть.
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Егор Крид58
Ответ Ферзь на р1
Выглядело очень не приятно! Здоровья русскому медведю! Кувалды у него прилетели чеху уже достойно первые секунды, интересный бой был бы...Гриша, с виду просто машина
отчасти вы правы, кувалды вначале были мощные, ну урона не было.
А вот Вахаев попал шальным Бэкфистом и Григорий бросился в клинч, а дальше травма
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