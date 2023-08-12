Тренер Пономарева – о состоянии бойца: «Перелома нет, но точно есть вывих. Нужно, чтобы спал отек»

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Тренер Григория Пономарева рассказал о состоянии бойца после госпитализации.

«Перелома нет. Точно есть вывих, насчет остального врачи пока не могут сказать, нужно, чтобы спал отек. Возможно, будет информация в понедельник», – заявил тренер Пономарева Тарас Кияшко.

Напомним, что боец получил тяжелую травму колена в бою с Мухуматом Вахаевым на турнире АСА 161. Спортсмен покинул клетку на носилках и был доставлен в НИИ им. Склифосовского.

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2 комментария

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Zidan4ik
Может все не так плохо, как кажется
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z3yjyzh29x
На кадрах всё ужасно. Надеюсь по словам тренера травма Не очень серьезная
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