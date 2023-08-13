KSI – о Коноре: «Позор, что ты заставил Джошуа пить свое мерзкое пиво»
Блогер KSI обратился к Конору Макгрегору после победы Джошуа над Хелениусом.
«Хороший нокаут от Эй-Джея. Позор Конору, который заставил его выпить свое мерзкое пиво. Фу», – написал в соцсетях блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI.
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Конор, я знаю, что ты читаешь спортс, вышли нам всем на пробу своего пивка))