KSI – о Коноре: «Позор, что ты заставил Джошуа пить свое мерзкое пиво»

Блогер KSI обратился к Конору Макгрегору после победы Джошуа над Хелениусом.

«Хороший нокаут от Эй-Джея. Позор Конору, который заставил его выпить свое мерзкое пиво. Фу», – написал в соцсетях блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI.

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