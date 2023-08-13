KSI – о Коноре: «Позор, что ты заставил Джошуа пить свое мерзкое пиво»

Теги Энтони Джошуа Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Блогер KSI обратился к Конору Макгрегору после победы Джошуа над Хелениусом.

«Хороший нокаут от Эй-Джея. Позор Конору, который заставил его выпить свое мерзкое пиво. Фу», – написал в соцсетях блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI.

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6 комментариев

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Vanek1411
Ответ Евгений Цыбульников
Не знаю про пиво, но вискарик у него и правда не очень) брал и пожалел. Конор, я знаю, что ты читаешь спортс, вышли нам всем на пробу своего пивка))
Про виски – факт. Тоже очень разочаровался. Если бы не Конор и агрессивный маркетинг, то стоять "Проперу" в КБшке за семь сотен по жёлтому ценнику.
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Евгений Цыбульников
Не знаю про пиво, но вискарик у него и правда не очень) брал и пожалел.
Конор, я знаю, что ты читаешь спортс, вышли нам всем на пробу своего пивка))
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Makhasamatman Buch
Ответ Евгений Цыбульников
Не знаю про пиво, но вискарик у него и правда не очень) брал и пожалел. Конор, я знаю, что ты читаешь спортс, вышли нам всем на пробу своего пивка))
Норм виски, правда по вкусу ничем почти не отличается от Джеймисона
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Евгений Цыбульников
Ответ Vanek1411
Про виски – факт. Тоже очень разочаровался. Если бы не Конор и агрессивный маркетинг, то стоять "Проперу" в КБшке за семь сотен по жёлтому ценнику.
Абсолютно согласен
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pam pam
Ответ Vanek1411
Про виски – факт. Тоже очень разочаровался. Если бы не Конор и агрессивный маркетинг, то стоять "Проперу" в КБшке за семь сотен по жёлтому ценнику.
видел в Бристоле за 2к
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Andrey Happy
Ответ Makhasamatman Buch
Норм виски, правда по вкусу ничем почти не отличается от Джеймисона
Ёпте, так здесь на пиндосском западе, Jameson - самое потребляемое и желаемое пойло, по всем: клубам и ресторанам. 🤭
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