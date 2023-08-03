Гойти Дазаев об отказе выступать в АСА: «У меня там много друзей в топах»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал, почему не выступает в лиге АСА:

«В АСА я выступал, потом перешёл в другие лиги. Не хотел нигде задерживаться, но так получилось, что задержался ввиду травм, которые получал в последние годы. Чисто из-за таких моментов. А так, я бы не прочь выступать в АСА.

Но есть такой нюанс: там очень много у меня знакомых, братьев выступает. На титул претендуют там, в первой пятерке все сидят и в первой десятке. У меня там около пяти друзей, можно сказать, сидят в 77 кг — и чтобы не сидеть на банке в ожидании титульного шанса, не захотел я выступать в АСА. Потому что если буду в АСА, титульные амбиции будут у меня — а там мои друзья, близкие… Как я буду с ними драться?! В АМС Fight Nights у меня пока нет ни одного друга, так же и в других лигах. Поэтому, думаю, это будет более логично с моей стороны».

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