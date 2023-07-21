Хабиб – о травме Умара: «В лучшем случае он вернется в начале следующего года»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат Умар сможет вернуться не раньше следующего года.

«Те, кто сталкивались с этим, знают, что такое, когда плечо вылетает. У Умара эта проблема последние полтора‑два года. Оно иногда вылетает, иногда – заходит.

В этом тренировочном лагере оно у него вылетело где-то четыре раза, а последний раз это было очень жестко.

Вчера Умар встречался с руководством UFC, сделал МРТ. Его будут оперировать в пятницу. Думаю, плечо он будет лечить четыре месяца, еще три месяца уйдет на восстановление физической формы.

В лучшем случае Умар подерется в начале следующего года», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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1 комментарий

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Ruslan Isaev
Скорейшего выздоровления. Очень жаль что так получилось
+7
0
+7
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