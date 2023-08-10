О’Мэлли – о Стерлинге: «Величайший боец в истории легчайшего дивизиона»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли назвал Алджамейна Стерлинга величайшим бойцом в истории легчайшего веса UFC.

«Мне предстоит поединок с величайшим бойцом в истории легчайшего веса. В UFC таких бойцов еще не было – ему принадлежит рекорд дивизиона по количеству успешных титульных защит.

Он в расцвете сил, только что победил Генри Сехудо. Это очень интересный, захватывающий, но сложный вызов. С нетерпением жду нашего поединка. Это самое большое испытание в моей карьере», – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли.

Бой между Стерлингом и О’Мэлли состоится в главном событии UFC 292. Турнир пройдет в Бостоне, штат Массачусетс.

Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Буду драться против своей воли»

Стерлинг показал физическую форму перед поединком с О’Мэлли: «Осталось две недели!»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eyshon
Величайший актер в истории легчайшего дивизиона
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ват-сон
очень грамотно написал)) выиграет - выиграл у величайшего, проиграет - тоже величайшему)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Хорошая шутка, праймовые Круз и Диллашоу даже не заметили бы нытика
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rocco777
Стерлинг и как трэштокер не вышел так же и как боец не очень. Не понимаю как он стал чемпионом да еще и защитил титул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodbert
Стерлинг легко набросит ему рюкзак и победит удушением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий