О’Мэлли – о Стерлинге: «Величайший боец в истории легчайшего дивизиона»

Шон О’Мэлли назвал Алджамейна Стерлинга величайшим бойцом в истории легчайшего веса UFC.

«Мне предстоит поединок с величайшим бойцом в истории легчайшего веса. В UFC таких бойцов еще не было – ему принадлежит рекорд дивизиона по количеству успешных титульных защит.

Он в расцвете сил, только что победил . Это очень интересный, захватывающий, но сложный вызов. С нетерпением жду нашего поединка. Это самое большое испытание в моей карьере», – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли.

Бой между и О’Мэлли состоится в главном событии UFC 292. Турнир пройдет в Бостоне, штат Массачусетс.

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