Стерлинг показал физическую форму перед поединком с О’Мэлли: «Осталось две недели!»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг показал физическую форму перед поединком с Шоном О’Мэлли.

«Осталось две недели! Понедельничная рутина!» – подписал публикацию чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Бой между Стерлингом и О’Мэлли пройдет в главном событии UFC 292. Турнир состоится в Бостоне, штат Массачусетс.

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6 комментариев

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Ответ RG26
Снова пытается влезть в не свой вес, а на сам бой выйдет в полтора раза больше Шона. Ничего удивительного. Каждый раз как его вижу, вспоминаю Яна и его безмозглого секунданта с командой бить коленом…
А кто,кроме тяжей,выступает в своем весе?
+7
-1
+6
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Ответ jwbmwbqvih
А кто,кроме тяжей,выступает в своем весе?
Из топов (около топов) - Колба гоняет не так много.
+2
-1
+1
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Забыл поставить ветку футбола. Пару секунд был в шоке думая что это Рахим Стерлинг, футболист Челси.
+1
-1
0
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Читер(((
0
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