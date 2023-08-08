Стерлинг показал физическую форму перед поединком с О’Мэлли: «Осталось две недели!»

Алджамейн Стерлинг показал физическую форму перед поединком с Шоном О’Мэлли.

«Осталось две недели! Понедельничная рутина!» – подписал публикацию чемпион UFC в легчайшем весе .

Бой между Стерлингом и О’Мэлли пройдет в главном событии UFC 292. Турнир состоится в Бостоне, штат Массачусетс.

Алджамейн Стерлинг: «Если вы включаете Хабиба в список величайших, то вы обязаны включить туда и Волкановски»

Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Буду драться против своей воли»