Евлоев бросил вызов Аллену: «Пришло время защищать свое место в рейтинге»

Мовсар Евлоев бросил вызов Арнольду Аллену.

«Арнольд, пришло время защищать свое место в рейтинге! Или ты планируешь драться раз в год, как уже привык?» – написал боец UFC Мовсар Евлоев в соцсетях.

В последний раз дрался в апреле, когда проиграл Максу Холлоуэю единогласным решением судей.

Евлоев идет на серии из семи побед в UFC.

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