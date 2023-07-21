Евлоев бросил вызов Аллену: «Пришло время защищать свое место в рейтинге»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев бросил вызов Арнольду Аллену.

«Арнольд, пришло время защищать свое место в рейтинге! Или ты планируешь драться раз в год, как уже привык?» – написал боец UFC Мовсар Евлоев в соцсетях.

В последний раз Аллен дрался в апреле, когда проиграл Максу Холлоуэю единогласным решением судей.

Евлоев идет на серии из семи побед в UFC.

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1 комментарий

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Stingray_
Прикольный наезд, когда от Мовсара :)
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