Гейджи – о Трампе: «Чертовски любит единоборства. Позвонил мне после боя и предложил сыграть в гольф»

Джастин Гейджи рассказал о звонке от экс-президента США Дональда Трампа.

«Он чертовски любит единоборства. Просто обожает. Он позвонил мне после боя и сказал, что был очень впечатлен моим выступлением, что гордится мной.

Он попросил написать ему, если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке или Флориде, чтобы мы могли сыграть в гольф», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

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