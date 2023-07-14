Алджамейн Стерлинг: «Если вы включаете Хабиба в список величайших, то вы обязаны включить туда и Волкановски»

Алджамейн Стерлинг считает Алекса Волкановски одним из величайших бойцов всех времен.

«Считаю, что – один из лучших. Если вы посмотрите на его резюме, на парней, которых он побил. Он не проигрывал в полулегком весе, его серия – историческая.

Я считаю, что он превзошел . Талант, навыки, защиты титула... Он на одном уровне с , и .

Люди часто упоминают Хабиба. Если вы включаете в список величайших, то вы обязаны включить в него и Волкановски», – заявил чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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