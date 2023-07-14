Алджамейн Стерлинг: «Если вы включаете Хабиба в список величайших, то вы обязаны включить туда и Волкановски»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Александр Волкановски Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг считает Алекса Волкановски одним из величайших бойцов всех времен.

«Считаю, что Волкановски – один из лучших. Если вы посмотрите на его резюме, на парней, которых он побил. Он не проигрывал в полулегком весе, его серия – историческая.

Я считаю, что он превзошел Жозе Альдо. Талант, навыки, защиты титула... Он на одном уровне с Джоном Джонсом, Жоржем Сен-Пьером и Андерсоном Сильвой.

Люди часто упоминают Хабиба. Если вы включаете Нурмагомедова в список величайших, то вы обязаны включить в него и Волкановски», – заявил чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Хабиб назвал Емельяненко и Джонса лучшими бойцами MMA. Рейтинг справедлив? А где в этом списке были бы сам Хабиб и Конор?

«Он развеял миф о суперсильных дагестанцах». Как Алекс Волкановски стал лучшим бойцом UFC

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
А его и включают. Просто он ещё дерётся, и если закончит на пике,то безусловно будет в числе топ 10 думаю. Главное не испортить концовку карьеры как Альдо, Паук или Федор.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FRAUD
Факт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Интересно как безударный Стерлинг хочет победить Волкановски, его рюкзак и ползание на четвереньках против Волка точно ему не помогут, очевидный мисматч. А так сказал все по факту.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий