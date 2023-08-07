Реджис Прогрейс: «Я останавлю Хейни. Гарантирую, что ему будет больно в течение всех 12 раундов»

Реджис Прогрейс заявил, что «разберется» с Дэвином Хейни.

«Я останавлю Хейни. Мне плевать на то, что говорят. Мы работаем над этим дерьмом! Уже прямо сейчас. Что бы он ни делал, я с ним разберусь. Если же я этого не сделаю, то гарантирую, что ему будет больно в течение всех 12 раундов.

Мой последний бой был не очень хорошим, поэтому они пошли на это. Если бы я нокаутировал Зориллу в первом раунде, то Хейни бы не дрался со мной.

Я надеру тебе задницу, малыш», – заявил чемпион мира в первой полусредней категории Реджис Прогрейс.

Дэвин Хейни подерется с Реджисом Прогрейсом за титул в первом полусреднем весе (ESPN)

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